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12 Ocak 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:14:52

Hayalleri değiştiren masal! Mücadelesi kitap oldu

Üniversite sınavından sonra hayalindeki mesleğe kavuşup bankacı oldu. Hamile kalınca her şey değişti. Kürtaj yaptır’ uyarılarına direnip Masal’ı dünyaya getirdi ve mesleğinden vazgeçti. Şimdi Masal’la şarkılar söyleyip oyunlar oynuyor. Onun için kitap ve mektuplar yazıp gönüllü etkinliklere katılıyor. 

Baba Selçuk Baş "Ben 10 yaşında sol bacağımı kaybettim. Hayatın buradan bana getirmiş olduğu bir dirayet, bir güç var. Bu çocuklar şefkati, sevgiyi direkt mıknatıs gibi çekiyorlar” dedi.

Down sendromuyla ilgili araştırmalar yapan Huriye Baş, kızı için bir kitap yazdı. "Ay'a Tutunan Çocuk" adlı kitabında kızı Masal'dan yola çıkarak down sendromlu bir kızın lösemili çocuklara dokunuşunu ele aldı. “Hastanelerde yatan çocuklara kitap dağıtıyoruz, ‘Masal tarafından size hediye edildi ‘deyince çok seviniyorlar” diye konuştu.

EŞİYLE BİRLİKTE BASKIYA DİRENDİLER

2015 yılında Selçuk Baş’la evlenen Huriye Baş, bir yıl sonra hamile kaldı ve bu süreçte birçok sıkıntı yaşadı. Doktorlar kürtaj için ısrar etti.Down sendromunun yanı sıra bebeğin kalp hastası olduğunu söyleniyordu. Ama o ve eşi, kürtajı hiç düşünmedi. Doğuma bir hafta kala 'bebeğin bağırsaklarının dışarıda' denildi. Huriye Baş “Psikolojim alt üst oldu. Doğum sonrası ilk sözlerim  'sevk edildi mi' sorusuydu. 'Çok sağlıklı, odasında seni bekliyor' dediler. Bu, dünyalara bedeldi" diyerek o günleri anlattı.

BÜYÜDÜĞÜNDE BANA TEŞEKKÜR ETME!

Huriye Baş hayatını ve hayallerini, kızı Masal için değiştirdi. İlk olarak âşık olduğu mesleği, bankacılığı bıraktı. Down sendromunu detaylıca araştırdı. Yaratıcı drama liderliği eğitimi aldı ve hastanelerde uzun süreli tedavi gören çocuklar için düzenlenen etkinliklere gönüllü olarak katılmaya başladı. Masal'a ileride okuması için mektuplar yazdı.”Her mektubumda da 'kesinlikle büyüdüğünde sana baktığım için bana teşekkür etme asıl ben sana teşekkür ederim' diyorum" diyerek duygularını paylaştı.

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