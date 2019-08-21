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21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:09:53 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:12:42

Hayalini gerçekleştirmek için satın aldığı karavan ikinci el çıktı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan emekli astsubay Kıvanç Atmaca yeni olduğunu düşündüğü bir karavan satın aldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşayan emekli astsubay Kıvanç Atmaca yeni olduğunu düşündüğü bir karavan satın aldı. Atmaca, karavanın birçok eksiğini fark ettikten sonra ikinci el malzemelerden yapıldığını kanıtladı. Mahkeme, Atmaca'yı haklı bulunca firmanın faizi ile birlikte 26 bin 500 lirayı geri ödemesine hükmetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olan astsubay Kıvanç Atmaca, Avrupa ve Türkiye'deki illeri gezme hayalini gerçeğe dönüştürmek amacıyla çekme karavan satın almaya karar verdi. Uzun araştırmalar sonucu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karavan imalatı yapan firmadan 26 bin 500 lira ödeyerek sıfır çekme karavan satın aldı. Atmaca bir süre sonra firmanın sözleşmenin gereklerine uymadığını fark etti.

Firma, 2 bin liraya sattığı çeki demirini ruhsata işletmezken, karavanda olması gereken fren mekanizması ve geri vites lambalarının da bağlanmadığı anlaşıldı. Satın aldığı karavanla 30 kilometre gittikten sonra eksiklerini fark ettiğini, ağırlığının resmi evraklarda yazanın aksine 750 kilogramlık standartların çok üzerinde olduğunu, parasını eksiksiz vermesine rağmen fatura fiyatının çok düşük gösterildiğini belirten Atmaca, "Duş başlığı ilk kullanımda koptu. Su ve atık su deposundan kaçaklar başladı. İlk yağmurda kötü yalıtımdan dolayı aracım su aldı. Karavanın her iki lastik üzerindeki ağırlığının dengesiz olduğu, lastiklerinin de ikinci el ve çıkma janta takıldığı ortaya çıktı. Buna benzer birçok teknik eksiklikten dolayı aracımın trafiğe çıkması yasak olduğu için 2 yıldır kapımın önünde duruyor" dedi.

MAHKEME HAKLI BULDU

Sıfır diye satılan karavanın ikinci el malzemelerden yapıldığının ortaya çıkmasından sonra avukatı Mutlu Kasapoğlu aracılığı ile İzmir 8. Tüketici Mahkemesi'ne açtıkları davayı kazandığını, ancak yine bir sonuca ulaşamadığını ifade eden Atmaca, "Mahkeme, firmanın faizi ile birlikte 26 bin 500 lirayı tarafımıza geri ödenmesine karar verdi. Ancak işyerinin üzerinde birçok haciz olduğu için paramızı tahsil edemedik. Bu firmanın kağıt üzerinde 'Karavan standartlara uygundur' diyerek imal edip sattığı, can güvenliği bulunmayan yüzlerce karavan trafikte dolaşıyor. İnsanlara eksik ve ikinci el malzemelerle yapılmış karavanları satmak resmen insan hayatıyla oynamaktır ve suçtur. Ben yandım başkaları yanmasın" diye konuştu.

(DHA)

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