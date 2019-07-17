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17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:13:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 23:15:51

Havuza kafa üstü dalış yapan genç ağır yaralandı

Malatya'da yüzme havuzunun zeminine kafasını çarpan genç, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi'nde özel bir yüzme havuzuna giden İnanç C. (21), yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuza kafa üstü dalış yaptı.

Havuz zeminine kafasını çarpan İnanç C, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan İnanç C'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

AA

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