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27 Kasım 2019 Çarşamba 16:45:26 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:46:22

Havanın soğumaması balıkçılığı olumsuz etkiledi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle balıkçılar elleri boş dönüyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'dan denize açılan balıkçılar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle karaya ağları dolu dönemiyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de bu yıl hamsi dışında az miktarda mezgit ve barbun avlandığını, bundan sonraki süreçte de bu avcılığın az da olsa devam edeceğini söyledi.

Lüfer ve çinekop zamanı olduğunu aktaran Karakaş, "Bunlar olmadığı gibi zamanı da artık geçmek üzere. Mevsimler artık değişti. Avcılıkta değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Levrek olacaktır. Kıyı balıkçılığından farklı balıklar gelebilir ama çinekop ve lüferde bir artış olmayacaktır." diye konuştu.

Karakaş, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin avcılığı olumsuz etkilediğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Balık yeterli sıcaklığı bulup havyarını dökemedi. Havyar kendi içinde yandı. Bu nedenle göç balıklarında, özellikle palamut olmadı. Mayıs, haziran aylarında Karadeniz'e çok ciddi oranda çinekop, lüfer girdi ama devamı olmadı çünkü yumurtası tutmadı. Önemli olan hayvanın yumurtasının tutması. Tutmayınca ister istemez bu sene kısır bir döngü olarak bu şekilde gitti. Sıcakların artması nedeniyle balıklar üreme yapamadı."

"Karadeniz'de acımasızca bir hamsi avcılığı var"

Aşırı avcılığın önlenmesi için kota getirilmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Hamsiye kota getirilmeli. Şu anda hamsi acımasızca yem fabrikalarına gidiyor. Doğu Karadeniz'de tutulan hamsi piyasaya yayılsa hamsinin fiyatı belki de 5 liraya, 3 liraya düşecek ama insanlar bunu maalesef yem fabrikalarında kullanıyor. Piyasaya bile artık çok fazla balık satmıyorlar. Satmamalarının sebebi kasa, kutu, işçilik, nakliye parası yok. Bunun için yem fabrikalarına verip paralarını alıyorlar. Karadeniz'de acımasızca bir hamsi avcılığı var. Buna kota getirilmeli."

(AA)

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