08 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 21:11:17
Havalimanı'nda milyonluk zehir operasyonu
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 4,6 kilogram kokain ele geçirildi.
Brezilya’dan gelen 2 yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda bulunan 4,6 kilogram kokain piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirlendi. Havalimanında birer gün arayla gerçekleştirilen 2 uyuşturucu sevkıyatına ilişkin soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini belirledikleri toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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