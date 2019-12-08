Havalimanı'nda milyonluk zehir operasyonu

Brezilya’dan gelen 2 yolcunun valizlerinde yapılan aramalarda bulunan 4,6 kilogram kokain piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu belirlendi. Havalimanında birer gün arayla gerçekleştirilen 2 uyuşturucu sevkıyatına ilişkin soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle birlikte hareket ettiklerini belirledikleri toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.