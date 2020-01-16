16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 23:12:39
Hava üssü gibi okul
Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü.
Bahçesinde dev Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yer aldığı okulun bahçesine, şimdi de F-4E Fantom savaş uçağı konuşlandırılacak.
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