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09 Kasım 2019 Cumartesi 21:45:44 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:49:35

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak

Türkiye genelinde yarın yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik öngörülmezken tahminlere göre rüzgar, güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AA

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