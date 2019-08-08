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08 Ağustos 2019 Perşembe 19:35:44 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:43:46

Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak

Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 16°C, 34°C

Az bulutlu

BURSA 19°C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 33°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Az bulutlu

ÇANKIRI 12°C, 34°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu

SİVAS 10°C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE 18°C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 11°C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu

KARS 8°C, 26°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerine kadar 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece ve sabah saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

(AA)

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