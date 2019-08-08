Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde artacak
Hava sıcaklıklarının yarın kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Çeşme çevrelerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 16°C, 34°C
Az bulutlu
BURSA 19°C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Çeşme çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 32°C
Az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu
DÜZCE 18°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 11°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 8°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yarın öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerine kadar 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra 5 (40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece ve sabah saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
(AA)
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