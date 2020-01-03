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03 Ocak 2020 Cuma 22:24:12 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 22:35:59

Hava durumu tahminleri: Meteoroloji'den yurt genelinde kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü 05-06 Ocak 2020 tarihleri için yurt genelinde kar ve yağmur uyarısı yaptı. Hava durumu tahminlerine göre; hafta sonundan itibaren birçok ilimiz yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den gelen bilgilere göre, pazar günü başlaması beklenen kar yağışı ilk olarak Edirne'nin batı kesimlerinde etkisini gösterecek. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak sorusunun yanıtın araştırıyor. Haberimizde, 3 Ocak Cuma günü ve Cumartesi Pazar günlerine ait hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.

KAR YAĞIŞI GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Karaman, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin 05 Ocak 2020 Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya’nın doğusu, Mersin ve Adana’da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta başı Pazartesi ve Salı günleri beklenen şiddetli fırtına, kuvvetli ve aşırı yağışlar için hafta sonunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak tahmin ve uyarılar takip edilerek dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'LULARI KORKUTAN UYARI

Meteoroloji'den İstanbulluları korkutan bir açıklama daha geldi. Yapılan son dakika açıklamasğına göre İstanbul'da önümüzdeki hafta fırtınalı geçecek. Saatteki hızı 80-110 km'ye çıkacağı belirtilen fırtına konusunda Meteoroloji vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"

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