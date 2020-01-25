Hatun Teyze böyle kurtarıldı! Çalışmalar aralıksız sürüyor

Azize isimli kadının kurtarılma haberinden sonra, Azize vasıtasıyla iletişim sağlanan Hatun Teyze de enkazdan çıkarıldı.

Elazığ'da bir kurtarma görevlisi, enkaz altındaki Hatun Yamış adlı kadına yardım elini böyle uzattı. Hatun Teyze hafif yaralı şekilde kurtarıldı.

Hatun Yamış çok hassas bir çalışma sonrası enkazdan çıkarılması kurtarma ekiplerine büyük umut oldu.

Hatun Teyze'nin kurtarılma anında kameralar da kayıttaydı.

ELAZIĞ'DA MUCİZELER DE YAŞANIYOR

Depremle sarsılan Elazığ'da mucizeler de yaşanıyor. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar toplam 43 kişi enkaz altından çıkarıldı.

Elazığ'daki depremde yıkılan apartmanlardan biri Maden ilçesi Gezin mahallesindeki Mavi Göl apartmanıydı. Apartmandaki yıkım hem mucizelere hem de bir drama sahne oldu. 6 Katlı apartmanda 10 daire vardı. Ancak yazlık bölge olduğu için binada sadece 3 aile vardı. Apartman depremle birlikte yıkıldı.

Sarsıntıyla birlikte apartmandan çıkanlar oldu. Ancak enkaz altında kalanlar vardı. İlk saatlerde sağ çıkarılanlar oldu. Maviye Gökdemir enkazdan ilk sağ kurtarılan kişiydi Enkaz altında kalan Gökdemir'in kızı ise gece hayatını kaybetti. Ancak gece boyu uzun bir bekleyiş yaşandı. Ekipler enkaz altındakileri kurtarmak için seferber oldu.

DHA-İHA