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03 Mart 2020 Salı 13:17:28 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 13:18:29

Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 40. yılında anıldı

Hatay'ın ana vatana katılmadan önceki ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 40. yılında anıldı.

Hatay Valiliğinde düzenlenen törende, Vali Rahmi Doğan, Atatürk ve Tayfur Sökmen anıtlarına çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Doğan, yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir günde bir araya geldiklerini söyledi. 

Tayfur Sökmen'in ölümünün 40. yıl dönümünde onu ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Rabb'im onlardan razı olsun. Onlar korkmadılar, onların cesareti, feraseti, kadirşinaslığı bu toprakları milletimize vatan olarak bıraktı. Bugünler, çok anlamlı günler. 1930'lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Tayfur Sökmen ile onun silah arkadaşı hangi mücadeleyi veriyorsa bugün bu millet de şu anda bu mücadeleyi veriyor. Bu topraklar çetin topraklar, bu coğrafyada tutunmanın, bu coğrafyada bin yıldır yaşıyor olmanın elbette ki maliyeti yüksek. Rabb'im şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Geçen hafta içerisinde İdlib'de meydana gelen o talihsiz olayda 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu, yüreğimiz yandı, ciğerimiz yandı ancak bu vatan için bu milletin evlatları gözlerini kırpmadan canlarını feda edebilmektedir."

"Avrupa kapılarındaki vahşeti görüyorsunuz"

Doğan, Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyelinin olduğunu hatırlatarak "Avrupa kapılarındaki vahşeti, Avrupa kapılarındaki insansızlığın ne olduğunu televizyon ekranlarından görüyorsunuz. Resmi görevliler değil sivil vatandaşlar ellerindeki aletlerle Yunanistan'a geçmeye çalışan botları patlatmaya çalışıyorlar. Bu millet gerçekten büyük bir millet, 2011'den bu tarafa 4 milyon insanla birlikte yaşıyor, çocukları çocuklarımızla aynı okullarda, aynı sıralarda tedrisat görüyor, kendileri aynı hastanelerde bizlerle tedavi görüyor, aynı sokakları paylaşıyoruz, aynı parklarda birlikte oturuyoruz ama hiçbirinde böyle bir vahşet görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

Sınır hattındaki Suriyelilere ilişkin de Doğan, "Şimdi yapılmak istenen, Türkiye'nin de kaldıramayacağı bir yükü tekrar Türkiye'nin üzerine yıkmak istiyorlar. İdlib'de malum 4 milyon insan yaşıyor. İdlib, Hatay büyüklüğünde bir şehir, İdlib'deki insanlar aslında İdlibli değil, Suriye'de muhalefet olan, Esed'e muhalefet gösteren bütün insanlar İdlib'e toplanmıştır. Bu insanlar şimdi kademe kademe Türkiye sınırına doğru itilmekte. Tabii bu, Türkiye için bir güvenlik sorunu, bir sosyal ve ekonomik sorun oluşturmakta. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yapılması gerekeni yapacaktır. Eskiden yaptığı gibi geçmişte yaptığı gibi bugün de yapacak kudreti vardır. İnşallah buradan da bu millet yüzünün akıyla çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sökmen'in torunu Mehmet Mursaloğlu de Hatay'ın üzerinde emelleri olan dış güçlerin, geçmişte olduğu gibi bozguna uğrayacağını belirterek "Vatanını cansiparane bir şekilde savunan kahraman Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhu içinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu mukaddes vatan toprağı bağrında nice Tayfur Sökmenler doğurmuş ve doğuracaktır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in de katıldığı törenin ardından Vali Doğan, Sökmen'in ailesini valilikte bir süre ağırladı.

(AA)

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