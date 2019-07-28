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28 Temmuz 2019 Pazar 08:46:34 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 08:48:50

Hatay'da Suriyeli 21 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den yurda yasa dışı yollardan giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtlusoğuksu ve Karadurmuş mahallelerinde şüpheli otomobille sınır hattında dolaşan grubu durdurdu.

Kontrollerde sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 21 Suriyeli yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA

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