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29 Aralık 2019 Pazar 10:50:02 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 11:42:23

Hatay'da iki kişi köpeği zehirleyip diri diri gömdüler

Hatay'da vicdanlara sığmayacak bir olay gerçekleşti. Bölgede bir köyle çekildiği belirtilen köyde masum bir köpek iki kişi zehirlenerek toprağa verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kan donduran bir olay gerçekleşti. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile ortaya çıkan ve bir köyde çekildiği belirtilen görüntülerde bir köpeğin iki kişi tarafından zehirlenerek toprağa gömüldüğü görünüyor.

İnsanlık dışı olayda, bir kişinin zehirlediği belirlenen köpeği çukura atarak ölmesini beklemeden gömdüğü dikkat çekiyor.

EMNİYET VE VALİLİĞE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olayla ilgili, sanatçı Haluk Levent de devreye girdi. Levent, konuyu gündeme getirerek sorumluların yakalanması için emniyet ve valliliğe çağrıda bulundu.

Levent'in paylaşımının ardından da çok sayıda kişi İçişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliğini etiketleyerek paylaşımda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SUÇ DUYURUSU

Hatay Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaparak "Sosyal medyada paylaşılan ve Hatay'ın Hassa ilçesinde olduğu iddia edilen, bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayda failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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