Hatay'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Meriç Kurtulan'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çırtıman Mahallesi'nde, hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Kazada, ambulansla hastaneye götürülen Suriye uyruklu Ali Neko (41), otomobil sürücüsü Kurtulan ve Menduha Kurtulan (74) yaralandı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Neko ile Menduha Kurtulan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü ise ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

(AA)