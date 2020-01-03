Hatay'da 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler

Antakya ilçesinde henüz kimliği saptanamayan 16 yaşlarındaki bir genci görüntüdeki konuşmalardan iş yeri olduğu anlaşılan bir odaya götüren 3 şüpheli, 14 yaşındaki kızı neden öptüğünü sorup ardından dövmeye başlıyor.

"NAMUS DÜŞMANLARI"

Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 kişi, 14 yaşındaki kıza taciz ettiğini öne sürdükleri bir 16 yaşlarındaki bir gence beyzbol sopasıyla işkence ettiler. Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor.

Cep telefonu ile kaydedilen olayın görüntülerinde, saldırganlardan biri cep telefonundan fotoğraf gösterdiği gence ceza vereceğini söylüyor. Yanındaki arkadaşlarından aldığı sopayla gencin ellerine vurmaya başlayan saldırganın, "Bakalım artık hangi ellerle hangi kızlara böyle yapacaksınız. Namus düşmanları "dediği duyuluyor. Elinde platin olduğunu söyleyen gence bir süre vurmaya devam eden saldırganın yanındaki bir başka kişi de küfür ederek genci yumrukluyor. Koltuğa oturtup ayağını kaldırttıkları genci falakaya yatıran şüpheliler, uzun süre darp ediyor.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

DHA'daki haberde görüntülerde saldırganlardan birinin, "Kırma ayağını, kafasını kırma, dükkanımızı kan etme kardeş" diye seslenmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan işkence görüntüleri büyük tepki topladı.

HATAY EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Hatay'da bir grup çete çocuklara işkence" başlığıyla paylaşılan görüntü üzerine harekete geçti. Görüntüyü inceleyen ekipler, videonun eski tarihli olduğunu tespit etti. Görüntüden yola çıkarak çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.K'yi yakalanarak gözaltına aldı.

E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli A.C.T'nin ise video çekildikten sonra işlediği başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi. Videoda görülen ve gence işkence edenlerden olduğu belirlenen 3. şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.