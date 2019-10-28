28 Ekim 2019 Pazartesi 16:14:21 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 16:19:45
Hastaneye götürülen adam ambulanstan yola düştü!
Ukrayna'da aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, hareket halindeki ambulanstan çıkmaya çalışırken yola düştü. O anlar, ambulansın arkasında hareket eden araçtan görüntülendi.
Olay, Dnipropetrovsk eyaletinde bulunan Novomoskovsk şehrinde meydana geldi. Aşırı alkol aldığı iddiasıyla hastaneye nakledilen kişi, ambulansın arka kapısından çıkmaya çalıştı.
Sağlık görevlileri adamı tutmakta başarısız olunca adam yola düştü. Düşme sırasında aşırı alkollü adamın tafasında travma meydana gelirken, güvenlik nedeniyle hastaneye polis eşliğinde götürüldü.
(DHA)
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