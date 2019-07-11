Hastanede kimyasal madde alarmı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimyasal maddenin hastane koridoruna döküldüğü iddiasıyla, hastaneye girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarında içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilenmiştir. Personelin sağlık durumu iyi. Tedbiren boşaltılan acil servise de kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacak" denildi.

İHA