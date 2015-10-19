Hastanede dehşet! Doktoru dışarı çıkarıp...

Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Sadık Demir, saat 10.00 sıralarında muayene için Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Randevu aldığı Psikiyatri Uzmanı Dr. Emre Yılmaz'ın odasına giren Sadık Demir, iddiaya göre doktora sürekli "Beni affedin, bana kızmayın hocam" dedi. Demir daha sonra "Ben çok kötüyüm, beni kimse anlamıyor" diyerek, yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp doktor ve görevlinin dışarı çıkmasını istedi.

Bunun üzerine polise haber verildi. Polisin hastaneye geldiği anda Sadık Demir, kafasına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demir, hastanedeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Sadık Demir'in 2012'de uzman çavuşluk görevinden istifa ettiği belirtilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.