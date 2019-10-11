Hastanede dehşet! Doktor hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; asistan doktor Y.S. ile nöbetçi asistan doktor Kaan E. arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Kaan E. hayatını kaybetti. Meslektaşını bıçaklayarak ölümüne neden olan doktor gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bir doktorun hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu sabah, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöbetçi olan ortopedi ve travmatoloji asistanı hekimimiz, bir meslektaşı tarafından saldırıya uğramıştır. Saldırıya uğrayan hekimimize derhal acil müdahale yapılmış ancak tüm çabalara rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Fail, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış olup Savcılık soruşturması devam etmektedir. Hayatını kaybeden hekimimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz"

CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.