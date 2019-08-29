Hastalar sırada memur alışverişte
Bartın Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli bir memur, muayene olmak için kayıt sırasında bekleyen hastaları umursamayarak internetten alışveriş yaptı.
Pes dedirten olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Tedavi için Bartın Devlet Hastanesi’ne giden bir hastanın cep telefonuyla kaydettiği olayda, acil servisin kayıt-işlem bölümündeki görevli kadın memurun, iş amaçlı kullanması gereken bilgisayardan alışveriş sitelerine girdiği görüldü.
DAKİKALARCA SÜRDÜ
Memur, hastaların sırada beklemesine aldırış etmeden dakikalarca internet sitelerinin alışveriş sayfalarında gezindi. Skandal olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, görevli personele sosyal medyadan tepki yağdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kullanıcılar sorumsuz memura gereken cezanın verilmesini istedi. Öte yandan personel hakkında Bartın İl Sağlık Müdürlüğü’nce disiplin soruşturması başlatıldı.
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