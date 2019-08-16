16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:36:27
Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış
Ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı’nın devlet statüsü kazandığı yer olduğunu söylediği Yalova Çobankale’de devam eden arkeolojik kazılarda, 12 ila 15. yüzyıldan kalma Geç Bizans dönemine ait ve üzerinde 'hashtag' işaretinin olduğu seramik parçası bulundu.
Bulguyla ilgili bilgi veren kazı başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var ancak bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız ‘hashtag’ işareti var. Bu yüzden son derece önemli” dedi. Koruma altına alınan seramik, detaylı incelemenin ardından müzede sergilenecek.
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