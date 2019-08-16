Hashtag ilk kez Yalova'da kullanılmış

Bulguyla ilgili bilgi veren kazı başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin, “Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var ancak bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız ‘hashtag’ işareti var. Bu yüzden son derece önemli” dedi. Koruma altına alınan seramik, detaylı incelemenin ardından müzede sergilenecek.