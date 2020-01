Hasan Cirit'in size ihtiyacı var

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI

İzmir'de yaşayan emekli Süleyman Cirit ve Funda Cirit çiftinin oğulları Hasan'a, nisan ayında lösemi teşhisi konuldu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Hasan'a kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bu sırada beyninin kılcal damarlarına pıhtı atan küçük çocuk, bir süre yoğun bakımda kaldı.

DOKTORLAR ÜMİTSİZ KONUŞTU AMA...

Aile, burada tedavi görürken Hasan'ın mukormikozis bakterisine yakalandığını öğrenince bir kez daha yıkıldı. Doktorlar 'Her an her şeye hazırlıklı olun' derken Hasan, bakteriyi yendi. Şimdiyse kanser hücreleri tekrarlayan Hasan'ın yaşama tutunabilmesi için ilik nakli olması gerekiyor.

ANNE CANIM ÇOK ACIYOR

Hasan'ın 'Anne canım çok acıyor' diye feryat ettiğini söyleyen anne Funda Yiğit, 'Donör sayısı artsın. Artık kanserden çocuklarımızı kaybetmeyelim' dedi.

DONÖR OLMAKTAN KORKMAYIN

Size en yakın Gönüllü Verici Merkezi ve Sabit Kan Alma Merkezi'ne başvurup donör olabilirsiniz. Doku tipleme testlerinin yapılabilmesi için 3 tüp kan alınır. Testler sonucu negatif ise kan örneğiniz HLA (insan lökosit antijeni) doku tipiniz belirlenir.

Bunun için kan örneği TÜRKÖK Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na gönderilir ve test sonuçları Kemik İliği Bankası’na aktarılır. Bağışçı, işlemler bittikten sonra normal yaşantısına kaldığı yerden hiçbir sağlık problemi olmadan devam eder.