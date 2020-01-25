Harekete geçme zamanı

Astrolog Olgu ILGIN

KOÇ

Sosyal yaşamınızda dikkat çekici konular gündeme gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız etkinlikler yada buluşmalar için planlar yapabilirsiniz. Hareketli bir dönemde olacaksınız. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bu kişilerin farklı yapıları ve düşünceleri hedeflerinizle ilgili sizi başka bir noktaya taşıyabilir. Daha önce görmediğiniz bir bakış açısı içinde olabilirsiniz. Hayal ve rüyalarınıza dikkat edin. Zira kendi kendinizi yanılsama potansiyeliniz var. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı durumlara dikkat edilmeli. Bazılarınızın seyahatlerinde artış olabilir.

BOĞA

Meslek ve kariyer yaşamınızla ilgili konularda dikkat çekici gelişmeler olabilir. Şu ana kadar aklınıza gelmeyen marjinal kararlar alabilirsiniz. İşi bırakmak, ayrılmak veya hiç beklemediğiniz bir yükselişle karşılaşabilirsiniz. Bu noktada konuşacağınız kişilerin fikirleri de sizin bu kararlarınızı destekleyecek şekilde olacaktır. Yönetici ya da üstlerinizle yapacağınız görüşmeler kariyer hayatınızda sizi sıra dışı bir noktaya taşıyabilir. Bazılarınız ilginç evlilikler yapabilir. Öyle ki bu evlilik kimsenin onaylamayacağı bir evlilik veya ilişki olabilir.

İKİZLER

Yaşam felsefenizde bu ara özgürlük çok öne çıkacaktır. Özellikle konulara daha yukardan bakmak isteyebilir daha önceki bakış açınızdan özgürleşebilirsiniz. Yurtdışı, bazlı seyahatler ve iletişim trafiğiniz artabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız pazarlama konusunda arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Grup çalışmalarınız artabilir. Yenilikçi fikirler mesleğinizde sizi daha farklı bir noktaya taşıyacağından rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Hukuksal süreçlerinizde yeni gelişmeler olabilir ama bu sizin lehinize gelişecektir.

YENGEÇ

Ortaklaşa gelirlerinizle ilgili daha önce yaşamış olduğunuz krizlere yeni ve farklı bir çözüm paketi bulabilir daha önce aklınıza gelmeyen fikirleri uygulamaya gidebilirsiniz. Bazılarınızın vergi kredi gibi borçları affa uğrayabilir ve borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Ancak tekrar bir kriz yaşamamak için harcamalarınızı ve kaynaklarınızı iyi yönetmelisiniz. Unuttuğunuz ve üstünü örttüğünüz bir borç gündeme gelebilir bu sefer bunu yok saymamanız gerekir. İlişkilerinizde karşınızdaki kişilere daha önce verdiğiniz güveni bu dönem sorgulayabilirsiniz.

ASLAN

İlişkilerle ilgili yeni gelişmelere hazır olun. Karşınızdaki kişinin konuya sıra dışı ve farklı yaklaşımı dikkatinizi çekebilir arkadaşça ve özgürce yaklaşımını ilk etapta benimsemeseniz de daha sonra sizin de ilginizi çekebilir. Var olan ilişki sorunlarını artık daha farklı bir bakış açısıyla ele alabilir süreçleri zorlamadan serbest bırakabilirsiniz. Ne kadar serbest bırakırsanız o kadar keyifli bir ilişki içinde olabilirsiniz. Bekarsanız ilginç birisi hayatınıza girebilir. Bazılarınız arkadaşlarıyla yeni işbirlikleri içine girerek iş yapabilir. Danışmanlık alabilirsiniz.

BAŞAK

İş ve günlük yaşamınızda dikkat çekici gelişmelere hazır olun. Yeni bir işe başlayabilir var olan işinizde ekibe yeni katılacak kişilerle birlikte proje yürütebilirsiniz. Yapacağınız sosyal projeler için grup çalışmaları organize edebilirsiniz. Günlük yaşamda arkadaşlarınızdan destek alacağınız konulara biraz daha farkındalıkla yaklaşmanız iyi olabilir. Sağlığınızla ilgili daha önceki sıkıntılardan özgürleşiyorsunuz. Ancak bacaklarınıza yine de dikkat edin. Spora başlamanız bu dönemde iyi olabilir.

TERAZİ

Aşk ve çocuklarla ilgili konularda dikkat çekici gelişmelere hazır olun. Arkadaşlık ilişkisi içinde olduğunuz biriyle aşka geçiş yapabilirsiniz. Yalnızsanız sosyal bir ortam içinde belki de arkadaşlarınız aracılığıyla biriyle tanışabilirsiniz. Ancak sakın kıskançlık yapmayın. Çocuklarınızı daha serbest bırakacağınız onların kişisel alanına saygı duyacağınız durumlar olabilir. Çocuklarınıza bu dönem onların en iyi arkadaşı sizmişsiniz gibi yaklaşmanız, onların içindeki yeteneği ortaya çıkarmasını sağlayabilir. Onların gelecek planlarına odaklanabilirsiniz.

AKREP

Ev ve aile yaşamınızla ilgili konularda büyük aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz aracılığıyla gelebilecek beklenmeyen değişimlere hazır olun. Evle ilgili resmi kurumlarla alakalı hukuksal süreçler işleyebilir. Taşınabilirsiniz, bazılarınız mecburi ev değişiklikleri yapabilir. İş ve günlük yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararlar ev yaşamınızı da olumlu etkileyecektir. Bazılarınız evin ya da ailesinin ihtiyaçlarıyla daha farklı yollardan ilgilenebilir. Elektronik eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Bu dönem arkadaşlarınızı evde ağırlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın desteği sizin için önemli olacak.

YAY

Aracınızı yada elektronik aletlerinizi yenileyebilirsiniz. Bu dönem teknolojik gelişmelerle yakından ilgilenebilirsiniz. Hareketli bir dönemdesiniz. Adeta yerinizde duramıyorsunuz. Seyahatleriniz artabilir. Eski arkadaşlarınızla randevulaşabilir değişik organizasyonlara katılabilirsiniz. Mesleğinizde, satış ve pazarlama alanında teknolojik gelişmeleri takip etmeniz gereken bir dönem. Yenilikçi yaklaşımlar size kazandıracaktır. Her zamankinden daha değişik bir iletişim dili kullanabilir, arkadaş ve akrabalarınızdan biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK

Parasal konularda dikkat çekici gelişmelere hazır olun. Tüm düşünceniz parasal kaynaklarınızı artırmak adına olabilir bunun içine farklı hatta sıra dışı fikirler üretebilirsiniz. Bazılarınız arkadaşlarıyla mesleğinin dışında işler yapmaya karar verebilir. Ekip çalışmaları ve sosyal projelerde yer almak size iyi gelecektir. Satmak istediğiniz bir mülkünüzü arkadaşınız alabilir. Tanıyacağınız yeni kişilerin zekasından etkilenebilir onların size vereceği fikirlerse ilginizi çekebilir. Geleneksel olanı değil, bu ara yenilikçi ve sıra dışı yolları denemelisiniz.

KOVA

Kendinizi parlatmak, dikkat çekmek doğru ifade etmek için süper bir dönemdesiniz. Her neyle uğraşıyorsanız o konuyu öne çıkartabilir ve parlatabilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacağından hayatınıza dair oluşacak yeni fikirleri de uygulayabileceksiniz. Kişiliğiniz ve zekanızla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

BALIK

Bilinçaltınızdaki boğucu kısıtlayıcı düşüncelerden kalıplardan özgürleşmeye hazır mısınız ? Değilseniz bile bu dönemi kullanın zira her ne korkunuz bağımlılığınız varsa onları geride bırakmak için fırsatınız olacak. Bazı arkadaşlarınızın gizli düşünceleri öğrenebilirsiniz. Rüyalarınızdan mesaj alabilirsiniz.