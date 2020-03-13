Hanımı barışma teklifini kabul etmeyince üzerine benzin döküp kendini yaktı

Düzce Metek Mahallesi'nde elim bir olay meydana geldi. 2 çocuk annesi G.Y., evini terk ederek, akrabalarının yanına yerleşti. Enes Y. de gece yarısı hanımının olduğu evin önüne gitti. Telefonla aradığı hanımına barışmak istediğini söyledi. Hanımı, barışma teklifini kabul etmeyince yanında bidonla getirdiği benzini üzerine döküp, kendisini ateşe verdi.

Vatandaşların ihbarıyla gelen yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Enes Y., Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

DHA