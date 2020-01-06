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06 Ocak 2020 Pazartesi 23:03:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:06:21

Hangi illerde okullar tatil? İşte 7 Ocak Salı kar tatili olan il ve ilçeler

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yurt geneli bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

Çankırı'nın 8 ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Isparta'da da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi. Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle de yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Atkaracalar, Eldivan, Çerkeş, Orta, Kurşunlu, Şabanözü, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Belirtilen ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

ISPARTA'DA 6 İLÇEDE OKULLAR KAR NEDENİYLE TATİL EDİLDİ

Isparta'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için 6 ilçede okullar tatil edildi.

Isparta genelinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Isparta ve çevresinde etkili olan ve devam eden kar yağışı nedeniyle 7 Ocak 2020 Salı günü Yenişarbademli, Şarkikaraağaç, Aksu, Eğirdir, Senirkent ve Gelendost ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'DA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

ESKİPAZAR'DA TAŞIMALI SİSTEMLE EĞİTİM VERİLEN OKULLARA KAR TATİLİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören okullar bugün öğleden sonra tatil edildi.

Eskipazar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı sistemle eğitim verilen okullarda eğitim öğleden sonra tatil edildi. Eskipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçedeki taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

ÇANKIRI'NIN 8 İLÇESİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL

Balıkesir Dursunbey'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

KARAMAN'DE OKULLAR TATİL

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

KONYA'DE OKULLAR TATİL

Konya'nın 7 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hüyük, Derebucak, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır ve Hadim'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

DHA -AA

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