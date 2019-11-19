Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yeni dizisi Azize başlıyor! Azize konusu ne, oyuncuları kim?

Azize dizisi için geri sayım bitiyor. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy başrollerini paylaştığı Azize bugün ilk bölümü ile seyircilerin beğenisine sunuluyor. Bugüne kadar 4 fragmanı yayınlanan Azize, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Azize konusu ne, oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor. Azize dizisi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde..

AZİZE KONUSU NE?

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize’nin genel hikayesi şöyle; Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

AZİZE OYUNCULARI KİMLER?

Azize'nin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer alıyor. Dizide Mustafa Yildiran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

Yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, dizinin senaryosu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'a ait.

AZİZE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Azize dizisi 19 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.