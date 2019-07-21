Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı

  • Bist 100
    101849
  • Dolar
    5,6592
  • Euro
    6,3832
  • Altın
    258,2850
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Denizli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı Denizli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Japonya'da Senato seçimlerini Abe Şinzo kazandı Japonya'da Senato seçimlerini Abe Şinzo kazandı
Filistin Esirler Cemiyeti: Açlık grevindeki tutukluların sağlık durumları kötüleşiyor Filistin Esirler Cemiyeti: Açlık grevindeki tutukluların sağlık durumları kötüleşiyor
4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile ata sporları günümüze taşındı 4. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği ile ata sporları günümüze taşındı
Vali Dağlı, Düzce'deki selde kaybolan Töngel'in ailesini ziyaret etti Vali Dağlı, Düzce'deki selde kaybolan Töngel'in ailesini ziyaret etti
Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı
Maduro: Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz Maduro: Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz
Zırhlı Muharebe Aracı Puma'da maliyet hedefi katladı Zırhlı Muharebe Aracı Puma'da maliyet hedefi katladı
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu Son dakika... Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Süleyman Arif Emre'nin oğluna taziye telefonu
İngiliz medyasından Rus istihbaratını tanker suçlaması İngiliz medyasından Rus istihbaratını tanker suçlaması
AFAD Yönetimi Başkanı Güllüoğlu: Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda AFAD Yönetimi Başkanı Güllüoğlu: Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda
Bakan Selçuk Ulusal Çocuk Günü etkinlikleri için Endonezya'yı ziyaret etti Bakan Selçuk Ulusal Çocuk Günü etkinlikleri için Endonezya'yı ziyaret etti
Sahte raporlarla SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattılar: 4 gözaltı Sahte raporlarla SGK’yı 353 bin TL zarara uğrattılar: 4 gözaltı
Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti! Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre hayatını kaybetti!
Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı
Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti Adana'da metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: (Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar) Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek Almanya Dışişleri Bakanı Maas: (Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar) Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek
TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı TSK tarafından Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
Fındıkta 'erken hasat' uyarısı Fındıkta 'erken hasat' uyarısı
Giresun'da 150 yıl sonra tekrar tespit edilen bitki için özel çalışma Giresun'da 150 yıl sonra tekrar tespit edilen bitki için özel çalışma
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı... 23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Katil Esed rejimi İdlib'i vurdu: 6 sivil hayatını kaybetti Katil Esed rejimi İdlib'i vurdu: 6 sivil hayatını kaybetti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Temmuz 2019 Pazar 17:27:13 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 17:32:41

Hamileyken kullandığı uyuşturucu bebeğinin canını aldı

11 yaşından beridir uyuşturucu madde kullanan ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından3 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılan 36 haftalık hamile genç kadın, müptelası olduğu uyuşturucu maddeyi içince düşük yaptı. Ölü doğan bebeğin canını hiçe sayan cani anne hakkında dava açıldı.

Elif D., Sedat K. İle 6 yıldır imam nikahlı olarak yaşıyordu. İstanbul Beyoğlu'nda yaşaya çift 15 Haziran günü iddiaya göre tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde Tarlabaşı'na çıkan genç kadın 6,5 aylık hamileydi. Buna rağmen Tarlabaşı'nda tanımadığı birinden uyuşturucu madde alan genç kadın maddeyi içtikten sonra ağrıları başladı ve fenalık geçirdi. Eve giden genç kadın eşine uyuşturucu madde kullandığını ve fenalaştığını bu nedenle sancılarının arttığını söyledi.

UYUŞTURUCU MADDE BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Koca Sedat K. Fenalaşan eşini Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan genç kadının doğumu başlamıştı. Hastanede ölü bir bebek doğuran genç kadının uyuşturucu madde kullandığı doktorlar tarafından tespit edilince durum savcılığa ihbar edildi. Adli Tıp Kurumu ise bebeğin annesi tarafından madde kullandığı için hayatını kaybettiğini rapor etti. Savcılık rapor sonrası anne Elif D.'nin ifadesine başvurdu. Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden genç kadın 'Kokain maddesi almak için torbacı arıyordum. Bana bir kokain maddesi verdiler. Bende maddeden bir kez kullandıktan sonra kendimden geçtim' ifadelerini kullandı.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRMEDEN DAVA AÇILDI

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda anne Elif D. Hakkında dava açtı. Hazırlanan iddianamede uyuşturucu bağımlısı 36 haftalık hamile kadının hamile olduğunu bilerek uyuşturucu madde içtiğini. Bu nedenle düşük yaptığını ve böylece çocuk düşürme suçunu işlediği anlatıldı. 1 yıla kadar hapsi istenen anne ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

11 YAŞINDAN BERİDİR BAĞIMLIYMIŞ

2002 yılında da Nijerya uyruklu kişilerle uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve çıkartıldığı İstanbul DGM'de eroin krizine giren Elif D., 3 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Beyoğlu'nda telefon çalmak suçundan o dönemde tutuklanan Elif D, Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nde yatmış ve polisteki ifadesinde uyuşturucuya 11 yaşında başladığını söylemişti.

Sabah

'Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz'
ZMA Puma'nın maliyeti hedefini katladı
İran'dan flaş iddia: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Sahnede kalp krizi geçirdi, izleyiciler şovun parçası sandı
Darbeci FETÖ'cünün yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Barış buluşmasında silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Selçuk çağrısını yineledi: "İkisi arasında sevgi kadar fark var"
Riyad Mahrez, darbeci Mısır hükümetini görmezden geldi
ABD, S-400 oyununu nasıl kaybetti?
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi
Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor
Genç kızın darp ve şantajla suçladığı eski sevgilisi, intihar etti
"Karşınızda Türkiye'yi bulursunuz"
Mide bulandıran gerçek otopsi raporunda çıktı!
Kıbrıs’ta Rumlardan Türk askerine küstah saldırı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ