Hamile teröriste infaz! Elebaşı Bayık tecavüz etmiş

Terör örgütü PKK'dan kaçan ve güvenlik güçlerine teslim olan ‘Garan’ kod adlı teröristin itirafları kan dondurdu. Terörist, örgüt içindeki kadınların birçoğunun kamplarda zorla tutulduğunu ve çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldıklarını söyledi.

ÖRTBAS EDİYORLAR

İtirafçı terörist, örgütün elebaşılarından Cemil Bayık’ın, çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun çevresindeki herkes tarafından bilindiğini anlattı. Örgüt içinde bu tarz cinsel taciz ve tecavüzlerin sıklıkla yaşandığını kaydeden terörist, “Eğer işin içinde yönetici ya da liderler varsa olay örtbas edilir. Kadınlar ise susturulur ya da infaz edilir” diye konuştu.

KAMPTAN UZAKLAŞTIRDI

Teslim olan terörist ifadesinde ayrıca, elebaşı Bayık'ın, hamile bıraktığı Suriyeli bir kadın teröristi kamptan uzaklaştırdığını anlatarak, “6 aylık hamile kadın kaçmaya çalışırken yakalandı ve infaz edildi. Bunun gibi olaylar örgüt içerisinde çok sık meydana geliyor” dedi.