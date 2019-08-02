02 Ağustos 2019 Cuma 08:58:49 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:11:13
Hamile kedi kurtarıldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir apartmanın çatı katındaki asansör makinesi dairesinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki altı katlı apartmanın çatı katından kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, apartman sakinlerinin ifadesine göre 3 gündür çatıda mahsur olan kediyi yarım saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden çıkardı.
Ekiplerin, hamile olduğunu belirlediği kedi, apartman sakinlerince sahiplenildi.
AA
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