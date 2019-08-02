Hamile kedi kurtarıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki altı katlı apartmanın çatı katından kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri, apartman sakinlerinin ifadesine göre 3 gündür çatıda mahsur olan kediyi yarım saatlik çalışma ile sıkıştığı yerden çıkardı.

Ekiplerin, hamile olduğunu belirlediği kedi, apartman sakinlerince sahiplenildi.

AA