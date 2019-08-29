Hamile kadın trafik tartışmasında silahla yaralandı, eşi darp edildi
Trafikte tartıştıkları kişilerce elinden silahla yaralanan hamile kadın ve sopayla darp edilen eşi hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadının silahla yaralandı, eşi de darp edildi.
AA'nın haberine göre, 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin aracı Çoğlu köyü civarında arıza yaptı. A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş, A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.
Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası T.Ş. ve M.Ş, olayda kullanılan tabanca ve sopayı jandarma ekiplerine teslim etti.
Şüpheliler gözaltına alındı.
(İHA)
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