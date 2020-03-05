  • Bist 100
    111815
  • Dolar
    6,1196
  • Euro
    6,8586
  • Altın
    325,1090
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza Bakan Akar'a hakaretten yargılanan gazeteciye ceza
Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi Batı Şeria'da ilk kez 7 Filistinlide koronavirüs tespit edildi
MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı MSB duyurdu: 2 asker şehit, 3 asker de yaralı
Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü Avrupa'da koronavirüs şoku! Bir günde 41 kişi daha öldü
Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş
Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı Meslektaşı kız arkadaşına kurşun yağdıran polisin ifadesi ortaya çıktı
Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı Eğitim kursuna dolandırıcılık baskını! Müdür ve çok sayıda çalışan gözaltına alındı
Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı
8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı 8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı
Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek Moskova'dan İdlib anlaşması çıktı! Gece yarısı itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek
İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti İllerin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti
ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi ABD'de Elizabeth Warren başkanlık yarışından çekildi
Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle Kâbe ziyaretlerini durdurdu
FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm FETÖ'ye kucak, göçmene ölüm
ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü ABD'de fabrika siparişleri ocakta beklentiden fazla düştü
Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı Arkadaş kazığı yedi! 13 milyon TL büyük ikramiyi kaptırdı
Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz Pompeo: İdlib'de Türkiye’ye destek konusunda tüm seçenekleri değerlendiriyoruz
Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu Eski TBMM Başkanı Çiçek 'Türkiye'deki Yargı Reformları' konferansında konuştu
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı Sakarya'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
HAVELSAN, MİLDEN için can atıyor HAVELSAN, MİLDEN için can atıyor
İran, koronavirüs salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı İran, koronavirüs salgını sonrası kağıt para kullanımını durdurma kararı aldı
Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu
Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu
Lübnan'da 20 bankanın varlıkları donduruldu Lübnan'da 20 bankanın varlıkları donduruldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 21:42:46 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 21:44:02

Haluk Levent’in kendisi için şarkı söylediği İrem, kanser hastası değilmiş

İzmir'in Buca ilçesinde, sanatçı Haluk Levent'in moral vermek için buluşup, çay içerek kendisi için şarkı söylediği İrem Atan'ın (19), kanser hastası olmadığı ortaya çıktı. Haluk Levent'ten özür dileyen Atan, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Buca ilçesinde yaşayan, beyin tümörü nedeniyle kemoterapi gördüğünü söyleyerek saçlarını da kazıtan İrem Atan, Haluk Levent'e sosyal medya üzerinden 'Lütfen bir çay içelim' diyerek çağrıda bulundu. Zor bir süreçten geçtiğini düşündüğü genç kıza destek olmak isteyen Levent ise, Atan'ın bu isteğini yanıtsız bırakmayarak genç kızla İzmir Kordon'da buluştu, çay içerek şarkı söyledi. Haluk Levent'in sergilediği duyarlı davranış, basına da yansıdı.

ÖZÜR DİLEYİP, SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Bir süre sonra sosyal medyada, İrem Atan'ın kanser hastası olmadığı ve çevresindeki herkesi kandırdığına dair iddialar ortaya atıldı. Bunun üzerine Atan, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Mesajda, "Yazılanlar doğru, tedavi görüyorum ve psikolojik bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte Haluk Levent ağabeyimi üzdüğüm için ondan çok özür diliyorum. Hem ondan, hem de ahbaplarımdan" diye yazan İrem Atan, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

'TEK TESELLİM BEYİN TÜMÖRÜ OLMAMASI'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı:

"Saçı yoktu ve bazı fotolarda maske vardı. Onu mutlu etmeliyim diye düşündüm ve irtibat kurdum. İzmir'e geldiğimde görüşürüz dedim. Hatta o tweet attı sonra 'abi çay içer miyiz?' diye. İzmir'e gittiğimde, söz verdiğim gibi görüştük. Onun istediği gibi Kordon'da gitar muhabbeti yaptık. Şarkılar söyledik ve çayımızı içtik. Bana beyin tümörüyle ilgili problemi olduğunu ve 9 Eylül araştırma hastanesine gidip geldiğini söyledi. Ben de elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedim. Yani bu kız Ahbap platformuna 'ben hastayım gelin, beni tedavi ettirin' demedi. Adı soyadına göre sorgulatma yaptırdım, ama hiçbir kayda rastlamadım. Ve kendisini aradım. Bundan birkaç gün önce. Anlat dedim. Bana anlat! dedim. 'Hiçbir şey yok' dedi. 'Hiçbir problem yok' dedi. 'Ben, raporları göndereceğim' dedi. Göndermedi, gönderemedi. Gönlümüz kırık... Kalbimiz kırık... Umarım tedavi olur. Tek sevindiğim şey beni kandırmış olsa da onun beyin tümörüne yakalanmamış olmasıydı. Tek tesellim o. En azından buna seviniyorum. Onun için çok çaba harcadım, çok emek harcadım. Arayıp ağladığı zamanlar ona moral verdim."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER