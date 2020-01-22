Halep'te ölen oğlunun parçalarını toplayan anne! Kılıçdaroğlu terörist olarak nitelendirmişti

Rusya'nın desteğini alan Esad rejimi, bölgede masum sivilleri hedef almaktan kaçınmıyor. Bombalı saldırısında ölen oğlunun parçalarını toplayan annenin görüntüleri yürekleri dağladı. CHP Lideri, İdlib'de yaşayan herkesi terörist olarak nitelendirmişti. Esad'ın kanlı bombardımanlarından kaçan siviller Türkiye sınırına doğru hareket etmeye başladı.

Suriye'de Halep ve İdlib kentlerinde, Esad rejimi ve destekçilerinin bombalı saldırıları devam ediyor.

Bölgedeki göç hareketleri devam ederken, geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan nefret dolu bir açıklama gelmişti.

CHP Lideri, İdlib'de yaşayan herkesi terörist olarak nitelendirdi.

OĞLUNUN PARÇALARINI TOPLADI

Saldırılardan etkilenen sivillerin feryadına, hemen her gün tanık olmaya devam ediyoruz.

Fakat son saldırılardan sonra kameralara yansıyan görüntüler, bölgede yaşanan insanlık dramının ne raddede olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine düzenlenen saldırılarda, Muhammed Eid Nour adlı bir çocuk hayatını kaybetti.

Bombaların tesiriyle parçalara ayrılan çocuğunun bedenini toplayan annenin feryadı ise yürekleri parlayacak cinstendi.

İHA