Halayda maganda kurşunu

İlkadım ilçesinde bir yakınının düğününe katılan Bülent Süzgüner, iddiaya göre halay çektiği sırada bir anda yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Süzgüner için sağlık ekipleri çağrıldı.

YOĞUN BAKIMDA

İhbar üzerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı adamı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çekilen tomografide Süzgüner'in başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Bülent Süzgüner, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Düğünde tabancayı ateşlediği iddia edilen Bülent Süzgüner'in arkadaşı B.P. ise polise giderek teslim oldu.

'BEN NE YAPTIM'

B.P'nin ifadesinde, “Ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım” dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.