Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ’Parçalı Ay Tutulması’' Görüntülendi

Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.

İlçede yaşayan Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler.

GECE 03.18'DE BİTECEK

Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümünün Dünya'nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18'de son bulması bekleniyor.

İHA