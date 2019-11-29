  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7434
  • Euro
    6,3250
  • Altın
    269,7120
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu
Filistinli tarihçi: BM'nin 1947'deki Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşünce Filistinli tarihçi: BM'nin 1947'deki Filistin'i bölme kararı temelden haksız bir düşünce
Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Tüm tahliye talepleri reddedildi Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Tüm tahliye talepleri reddedildi
Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor Rusya'nın Libya'da artan nüfuzu ABD politikasını değişime zorluyor
Tokat'ta drift yapan bir sürücü 9 bin 281 TL para cezası aldı Tokat'ta drift yapan bir sürücü 9 bin 281 TL para cezası aldı
AK Parti'li Arslan'dan CHP eleştirisi: Eski alışkanlıklarından kurtulamayacağını tekrar tekrar teyit ediyor AK Parti'li Arslan'dan CHP eleştirisi: Eski alışkanlıklarından kurtulamayacağını tekrar tekrar teyit ediyor
Mevcut sistemlerle engellemesi imkansız yeni nesil kıtalararası füze Mevcut sistemlerle engellemesi imkansız yeni nesil kıtalararası füze
Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı Suriye'de yakalanıp Gaziantep'e getirilen DEAŞ'lı iki kadın tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan ile Al Sarraj'ın attığı imza, Mısır ve Yunanistan'ı telaşa soktu Başkan Erdoğan ile Al Sarraj'ın attığı imza, Mısır ve Yunanistan'ı telaşa soktu
MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyonluk evi sosyal medyada olay yarattı MasterChef Güzide sarayda yaşıyor! 7 milyonluk evi sosyal medyada olay yarattı
Bakan Albayrak duyurdu! Yerli reyting şirketimiz kuruldu Bakan Albayrak duyurdu! Yerli reyting şirketimiz kuruldu
Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek Fitch Ratings: Türkiye 2020’de daha fazla istikrar kazanabilecek
Kapıkule'de yeni rekorlar yolda Kapıkule'de yeni rekorlar yolda
Türkiye'de gündem olan Nadire Nine! 'Bayrak benim milli gururum' Türkiye'de gündem olan Nadire Nine! 'Bayrak benim milli gururum'
Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı Adana Büyükşehir Belediyesinden çıkarılan 3 işçiye ilçe belediyesi sahip çıktı
Şehit yakınları ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti Şehit yakınları ve gazilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti
'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu 'Kış lastiği' uygulaması lastikçilerde yoğunluk oluşturdu
Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı Türk ve BMMYK heyetleri Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini ele aldı
Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
Şehitlerimizi uğurluyoruz Şehitlerimizi uğurluyoruz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 18:12:36 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 18:13:21

Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tahta, plastik kova ve odunlardan yaptıkları müzik aletleriyle yeteneklerini sergilemeye çalışan 6 öğrenci hayallerindeki gerçek enstrümanlara ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere beldesindeki Güvenli Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal, Eşref Ölmez'in müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için kurduğu grup için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ceylan Açat'ın başlattığı kampanya kapsamında gitar, davul, org, ney, kaval, darbuka, bağlama, def zilli, def flüt, nota sehpası ve mikrofon temin edildi.

Enstrümanlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın okulu ziyareti sırasında öğrencilere teslim edildi.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Doğramacı, hayallerindeki enstrümanlara kavuşan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

Öğrencilerden Uygar Safalı, daha önce müzik hayallerini kasa, kova, çivi, plastik ve tahtadan yapılan enstrümanlarla gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gerçek enstrümanlara kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Safalı, "İlk defa elime gitar aldım. Çok ama çok mutluyum. Artık müziğimizi bu enstrümanlarla yapabileceğiz." dedi

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ