  • Bist 100
    102993
  • Dolar
    5,8342
  • Euro
    6,4064
  • Altın
    278,4680
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip çıktı
'O bileti istiyoruz' 'O bileti istiyoruz'
'En önemli maçımız' 'En önemli maçımız'
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
Üç büyükler perişan Üç büyükler perişan
Trump: Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum Trump: Suriye'de kimsenin tarafını tutmuyorum
'Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var' 'Arkadaşlar bu maça ihtiyacımız var'
Satürn artık 'en çok uyduya sahip gezegen' Satürn artık 'en çok uyduya sahip gezegen'
Galatasaray'da kriz bekleyenler daha çok bekler Galatasaray'da kriz bekleyenler daha çok bekler
Falcao'nun Galatasaray'da işi ne? Falcao'nun Galatasaray'da işi ne?
Kimseye kolay değil Kimseye kolay değil
Avcı’nın sistemi oturuyor Avcı’nın sistemi oturuyor
ABD'den YPG/PKK'ya 80 TIR'lık yardım ABD'den YPG/PKK'ya 80 TIR'lık yardım
Adem Ljajic'te manajer oyunu Adem Ljajic'te manajer oyunu
Johnson, AB'den cevap bekliyor Johnson, AB'den cevap bekliyor
'Sınırdaki evler boşaltılıyor' iddialarıyla ilgili açıklama 'Sınırdaki evler boşaltılıyor' iddialarıyla ilgili açıklama
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Putin doğum gününde maaşına zam yaptı Putin doğum gününde maaşına zam yaptı
Irak'ta internet erişimi yeniden başladı Irak'ta internet erişimi yeniden başladı
Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi 'ücret iadesi' için başvurdu Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi 'ücret iadesi' için başvurdu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Barış pınarları Suriye'nin her yerinde akacaktır AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Barış pınarları Suriye'nin her yerinde akacaktır
McGruk Trump'a ateş püskürdü McGruk Trump'a ateş püskürdü
"Sırtımızdan bıçaklandık" "Sırtımızdan bıçaklandık"
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:04:25 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:05:08

Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından, Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki araç kazasında yaralanan askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ