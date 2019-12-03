Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda meydana gelen silah kazasında bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralanan jandarma personelinin Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

(AA)