Hakkari'de nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
Hakkari'de nesli tükenmekte olan canlılar kategorisindeki su samuru bölgede pikniğe çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasındaki Yayla köyü'nde ailesi ile pikniğe giden Cihat Kılınç, daha çok nehir ve akarsularda yaşayan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samurunu cep telefonuyla görüntüledi.
Pesan Çayı'nda, bilimsel adı 'Lutra lutra' olan su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Kılınç, Su samuru etrafına bakındıktan sonra gözlerden kaybolduğunu söyledi.
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- Hakkari'de nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi
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