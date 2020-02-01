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01 Şubat 2020 Cumartesi 00:13:27 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 00:14:29

Hakkari'de kar ve çığ nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Hakkari'de kar ve çığ nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kalan biri hasta servisi 2 minibüsteki 10 kişi, karayolları ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkezden 45 kilometre uzaktaki Kaymaklı köyüne giden, biri diyaliz hastası 10 kişinin bulunduğu Hakkari Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi hasta servisi ile köy minibüsü, kar ve çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, 3 saatlik çalışma sonucu yolu açarak vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.

Hasta servisi şoförü Fırat Ertuş, köy yoluna girerken aşağı tarafta çığ düştüğünü, kıl payı kurtulduklarını söyledi.

Durumu yetkililere bildirdiklerini belirten Ertuş, "Yoğun kar yağışı var. Burada yarım metreden fazla kar yağdı." dedi.

Diğer aracın sürücüsü Aydın Alpsar da kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

HAKKARİ VAN KARA YOLU ÇIĞ NEDENİYLE KISA SÜREL KAPANDI

Hakkari-Van kara yolu, Çanaklı köyü mevkisinde düşen iki çığ nedeniyle kısa süreli kapandı. Karayolları ekipleri, karları temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

AA

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