20 Şubat 2020 Perşembe 00:43:22 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 00:44:20
Hakkari'de eğitime bir gün ara verildi
Hakkari merkez ile Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
AA
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