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27 Aralık 2019 Cuma 08:09:05 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 08:11:56

Hakkari ve Yüksekova'da okullar bir gün tatil edildi

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesine yer verdi.

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