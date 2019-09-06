  • Bist 100
    100247
  • Dolar
    5,6998
  • Euro
    6,2973
  • Altın
    276,7800
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Odunpazarı Modern Müze kapılarını açıyor Odunpazarı Modern Müze kapılarını açıyor
Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti
Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak Beşiktaş, Ümraniyespor ile yarın hazırlık maçı yapacak
Bakan Abdulhamit Gül yargı reformu paketini açıklıyor Bakan Abdulhamit Gül yargı reformu paketini açıklıyor
AUZEF 3 ders sınavı yarın saat kaçta? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi indirme sayfası AUZEF 3 ders sınavı yarın saat kaçta? AUZEF 3 ders sınavı giriş belgesi indirme sayfası
Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredildi Topkapı Sarayı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına devredildi
Doğuda 5 il için sağanak uyarısı Doğuda 5 il için sağanak uyarısı
'Özel dedektiflik' dolandırıcıların gözdesi 'Özel dedektiflik' dolandırıcıların gözdesi
F.Bahçe'nin devre arasında Visca için Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi F.Bahçe'nin devre arasında Visca için Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi
Meksika'da organize örgütlerden asker ve polise benzin satışı engeli Meksika'da organize örgütlerden asker ve polise benzin satışı engeli
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
İngiliz basını, G.Saray'ı "Kelepir avcısı" ilan etti İngiliz basını, G.Saray'ı "Kelepir avcısı" ilan etti
Fedakar müdür ve öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkadı Fedakar müdür ve öğretmenler okulu sabunlu suyla yıkadı
Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen takım Fenerbahçe oldu Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen takım Fenerbahçe oldu
Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü
Hakkari’de fedakâr müdür, öğretmen ve veliler okul temizledi Hakkari’de fedakâr müdür, öğretmen ve veliler okul temizledi
Yeni transferlerle Beşiktaş’ın yaş ortalaması düştü Yeni transferlerle Beşiktaş’ın yaş ortalaması düştü
Resimli resimsiz cuma mesajları 6 Eylül 2019! Değişik cuma mesajları, dosta cuma mesajları yayında! Resimli resimsiz cuma mesajları 6 Eylül 2019! Değişik cuma mesajları, dosta cuma mesajları yayında!
TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
Hücumda en iyi istatistiklere sahip olan takım Fenerbahçe oldu Hücumda en iyi istatistiklere sahip olan takım Fenerbahçe oldu
Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi Tarihi kilise defineciler tarafından yok edildi
Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor dostluk maçı yapacak Sivasspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor dostluk maçı yapacak
Türkiye'nin konuğu Andorra Türkiye'nin konuğu Andorra
Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor Potada milliler olimpiyat elemeleri için sahaya çıkıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 09:52:08 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 10:20:23

Hakkari’de fedakâr müdür, öğretmen ve veliler okul temizledi

Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu müdürü, öğretmen, veli ve okul personeli 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına kısa bir süre kala okullarında el birliği ile genel temizlik yaptı.

Hakkari’nin en başarılı okullardan bir olan 24 derslik, 73 öğretmen ve yaklaşık bin 595 öğrencisi bulunan Hakkari Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Ali Yalçın ve beraberindeki öğretmen ve veliler ellerine fırça ve paspas olarak tüm sınıfları ve koridorları hep birlikte sabunlu suyla yıkadılar.

Okul Müdürü Ali Yalçın,2019-2020 eğitim-öğretim yılına hazır olabilmek için tüm öğretmen ve personel kadroları ile okulu genel bir temizlikten geçirdiklerini söyledi. Emeklerini esirgemeyen tüm öğretmenler, veliler ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Yalçın, koca bir aile olduklarını söyledi. Geleceğin teminatı olan çocukların en iyi şekilde hazırlamak için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Müdür Yalçın, eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Bazı öğretmenle ellerine paspas ve fırça alarak koridorları temizlerken, bazı öğretmenler ise ellerine aldıkları bezlerle masa ve pencereleri büyük bir özenle temizlediler.

Okulda bir veli olarak temizlik yaptığın söyleyen Ali Kansu, Okulda temizlik yapıyorum iyi bir etkinlik olmuş, okula destek olmaya devam edeceğim. Okulumuzun çok güzel öğretmenleri bize yardımcı oldular ve el birliği ile okulumuzu temizledik herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sınıf öğretmeni Emrullah Küçükçoğlu ise 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına kısa süre kaldığını belirterek, öğretmen ve personellerle birlikte okulu genel bir temizlikten geçirerek eğitime hazır hale getirdiklerini söyledi.

Sınıf öğretmeni Yekta Gezer, okullarını eğitim ve öğretime hazırladıklarını ifade ederek,” Personel arkadaşlarımız ve velilerimizle birlikte okulu temizliyoruz. Öğretmen ve öğrenciler en güzel örnek bizde onlara örnek adına okulumuzu temizliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ