Hakime ağlatan mektup: Beni babama verin saçlarımı örüyor

İstanbul’da 2013’te boşanan Murat B. ve K.Y.’nin tek çocukları I.B.’nin (11) velayeti anneye verildi. K.Y.’nin 3 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve kızının bundan rahatsızlık duyduğunu öne süren Murat B., 4 ay önce velayet davası açtı. Mahkemenin görüş istediği pedagog “Dava sürecinde tedbiren 4 ay babanın yanında kalması çocuğun üstün yararına uygun olabilir” dedi. Hakim buna rağmen eğitiminin engelleyebileceği gerekçesiyle çocuğun annesinde kalmasına hükmetti.



“O BENİM BODYGUARD’IM”



Küçük kız bir haberde hakime mektup yazılabileceğini gördü. Babasıyla kalmak istemesinin nedenlerini sıralayan I.B., hakime şu mektubu yolladı: “...Annem ve M.A. hep kendilerini düşünüyorlar... Babam bana asla yalan söylemez. Sağlığımı, mutluluğumu ve ihtiyaçlarımı kendinden çok düşünür. Saçlarımı her seferinde farklı örer (internetten bakıp öğreniyor.) Çeşit çeşit yemekler yapar, bana da öğretir (ye ye doyamazsınız.)... Babam sayesinde iyi bir kayakçı ve yüzücüyümdür. O benim ‘bodyguard’ım.”



HAKİMLE DAVALININ AVUKATI ARKADAŞMIŞ



Murat B.’nin avukatı, kararın çıktığı gün kadın hakimle davalı taraf avukatının arkadaş olduğunu sosyal medyadan öğrendiklerini söyledi. “Ertesi gün ‘bu durum hakimin tarafsızlığına gölge düşürmüştür, dosyadan çekilmesi gerekir’ diye reddi hakim talebinde bulunduk” diyen avukat, “3 haftadır buna müspet menfi bir karar verilmemiştir” şeklinde konuştu.



(Akşam Gazetesi)