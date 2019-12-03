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03 Aralık 2019 Salı 14:02:58 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:04:42

Hakim isyan etti... 'Böyle mantık, böyle sistem olmaz!'

ODTÜ'de hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili sürücü Tahir Kepenek'in "taksirle ölüme sebep olma" suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, hakimin sözleri damgasını vurdu.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki davaya tutuksuz sanık Kepenek ile tarafların avukatları katıldı. Hakim Ali Yüksel'in dosyaya giren evrakı okumasının ardından tanık olarak dinlenen Hasan Samar, üniversitenin metal atölyesinde teknisyen olarak görev yaptığını söyledi. Kazaya karışan aracın kışın tuzlamada kullandığını, bu nedenle kasasında çürümeler olduğunu ifade eden Samar, çürüyen bölümleri onardıklarını, araçta tadilat yapmadıklarını belirtti. Kasanın kilit sistemini, menteşe pimlerini, güvenlik kancasını ve kanca pimlerini tamir ettiklerini aktaran Samar, sağa açıldığında kapağı aracın kasasına sabitleyen düzeneğin tamirinin ise o gün izinli olduğu için başka bir teknisyen tarafından yapıldığını anlattı.

Kazanın, sağa açılıp kasaya sabitlenen arka kapağın araç hareket halindeyken düzenekten kurtularak öğrenciye çarpması sonucu meydana geldiğini aktaran Samar, soru üzerine, düzgün takılması halinde güvenlik pimlerinin yerinden çıkmasının mümkün olmadığını bildirdi. Samar, onarımın ardından test sürüşü yapılıp yapılmadığını bilmediğini sözlerine ekledi. ODTÜ Metal İşleri Atölyesi şefi Kamil Sönmez ise tuzlamada kullanılan araçta çürüyen bölümleri onardıklarını, kasada herhangi bir değişiklik yapmadıklarını belirtti. Kilit sistemi, pimler ve kancaları tamir ettiklerini anlatan Sönmez, sağa açılan kapağı kasaya sabitlenen düzeneği teknisyenlerden Recep Yıldırım'ın onardığını söyledi.

'KİMİN NE YAPTIĞI BELLİ DEĞİL'

Arıza formuyla kendilerine bildirilen eksiklikler dışında herhangi bir onarım yapmadıklarını, test sürüşü de yapılmadığını belirten Sönmez'e tepki gösteren Hakim Ali Yüksel, "Başka bir arıza tespit ettiğinizde bunu tamir etmiyor musunuz? Kimin ne yaptığı belli değil. Yaptığınız işi bilmiyorsunuz. Böyle mantık, böyle sistem olmaz." dedi. ODTÜ'nün bildirdiği diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından ara kararı açıklayan hakim, teknisyen Recep Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesine hükmedip davayı 18 Şubat'a bıraktı.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki okula ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Tahir Kepenek hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. Kepenek, önceki celse yaptığı savunmada, üniversitede hizmetli kadrosunda çalıştığını, görevlendirmeyle şoförlük yaptığını söylemişti.

(AA)

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