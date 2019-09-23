Hakim cübbesi giyen 'Tiktok’çu için savcılık açıklama yaptı!
Mahkeme salonunda üzerinde hakim cübbesi ile çektiği görüntüyü, şarkı eşliğinde sosyal medya platformu Tiktok'ta paylaşan kişi hakkında açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklama göre, 'Tiktokçu' hakim olmadığı ortaya çıktı!
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu” kaydedildi.
Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, “Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
AA
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