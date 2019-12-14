Haftanın şanslısı 'kova'lar

Astrolog Aşkın ŞENGÜN

Haftaya, Ay Aslan burcunda başlıyoruz bu süreçte özellikle ego ve ben duygusu ön planda olacak. Salı ile perşembe arası ise ay Başak burcunda olacak. Daha çalışkan ve üretken olacağımız bu zaman zarfında yorgunluklar başgösterebilir. Bu haftanın en çarpıcı olayı genel ilişkiler, aşkın ve paranın gezegeni Venüs cuma günü Kova burcuna gireceğinden haftanın burcu Kova olacaktır. Venüs kova burcunda olacağı bu dönemde sosyal ilişkilerimizde daha çok bağımsızlık ve özgürlüğe doğru ilerliyoruz. Kova burcu, Oğlak burcu kadar sadık olabilir ama her şey kendi şartlarına göre olmalı! Deneysel ilişkiler şimdi daha merak uyandırıcı olabilir. Bu döngüde arkadaş olmak kadar sevgili olmak da bizim için önemli olacaktır. Bir anlamda ifade özgürlüğüne izin vermek ve başkalarına adil, paylaşımcı ve tarafsız davranmak gerekecektir. Bu dönemde sıradışı insanlar hayatlarınıza girebilir. Zaten Kovalar da tekdüzelikten pek hoşlanmaz. Venüs kova burcunda daha çok iletişim kurma ve konuşmaya yöneltecektir. Bu dönemde karşı tarafın pek de ağdalı sözler ve şiirler yazmasını beklemeyin. Zira duygusallık yok denecek kadar az olacaktır. Yani bir anlamda arkadaş mıyız yoksa sevgili miyiz anlayamazsınız. Sorsanız da sizi kırmayacak şekilde karşılık vereceklerdir.

KOÇ

Özellikle aşk hayatında salı gününe kadar duygusal anlamda olumlu durumlar yaşanabilir. Ego üst seviyede olabilir. Salı ile perşembe arası bolca iş yükü ve iş hayatında yoğunluk, sorumluluklar, stres getirici koşulları açıklayabilir. Perşembe ile cumartesi arası bu dönem ciddi ilişkilerde diplomatik davranma ve kimseyi kırmama isteği hakim olabilir. Bu dönem Venüs Kova burcuna girmesiyle birlikte arkadaşlar, sosyal alanlar, topluluk ve organizasyonlarda yeni durumlar yeni arkadaşlıklar başlayabilir. Kariyer hayatından gelen maddi desteklerde artışlar yaşanabilir.

BOĞA

Bu hafta Salı gününe kadar ay Aslan burcunda olacağı süre içersinde aile ve ev hayatına odaklanma bu alanda derleme, toparlama ve duygusal olarak bağlı olduğunuz ebeveynlerle ilgilenme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Salı ile perşembe arası ise aşk hayatında oldukça sorgulayıcı yanlarınız ortaya çıkabilir. Aşırı detaycı yaklaşımlardan ziyade daha anlayışlı ve olaylara objektif bakmak iyi sonuçlar verebilir. Zira bunun aksine yaklaşımlar karşı tarafın uzaklaşmasına neden olabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise iş hayatında olan ilişkilerde dengeli davranmayı gerektirecek olaylar olabilir. Aynı şekilde gündelik hayatta da davranmak gerekebilir. Bu dönem Venüs Kova burcuna girmesiyle birlikte kariyer hayatında olan ast ve üst ilişkilerine dikkat edilmesi gereken bir süreç başlamış oluyor.

İKİZLER

Salı gününe kadar ay aslan burcunda olacağı süre içerisinde yakın çevre, kardeşlerle daha çok ilgilenme, kısa yolculuklar ve bol bol haberlerin geldiği bir dönem olabilir. Salı ile perşembe arası ise ev hayatında daha çok ilgilenme bu alanda aşırı detaycı yaklaşımlar, aşırı temizlik gibi durumlar eleştiri konusu olabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise aşk hayatında daha dengeli davranma ya da karşı tarafa daha önem verme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu alanda bolca konuşma, sohbet durumlar olabilir. Venüs Kova burcuna girmesiyle birlikte uzak yerler, uzak seyahatler, yabancılarla ilişkiler ya da ithalat-ihracat işlerinde güzel etkiler olacağı bir dönemi anlatabilir. İlişkiler de kendi düşünce ve fikirlerinizi objektif şekilde ortaya koyabilirsiniz. Karşı tarafın da fikirlerine değer verme üzerinde tartışmaların olacağı bir süreç olabilir.

YENGEÇ

Parasal ve maddi konular ön planda olabilir. Bu alanda özellikle keyfe keder para harcamalarına dikkat edilmelidir. Salı ile perşembe arası ise yakın çevre, kardeşler alanında eleştirel ve aşırı detaycı, sorgulamacı davranmak bir tepkiye neden olabilir. Bu alanda daha sakin olunmalıdır. Perşembe ile cumartesi arası ise ev ve aile hayatında olan ilişkiler gündemde olacaktır. Bu alanda eve gelen gidenler misafirlerin yoğun olduğu bir dönemi anlatabilir. Venüs Kova burcuna girmesiyle birlikte başkalarından gelen kaynaklar eşin ya da ortağın parası gibi gelirler de bir artış yaşanabilir.

ASLAN

İnsanlara kendinizi göstermek ve kabul ettirmek için oldukça baskıcı olabilirsiniz. Dayatmacı yanlarınız ortaya çıkabilir. Bu nedenle davranışlarınıza dikkat etmeniz iyi olacaktır. Salı ile perşembe arası ise özellikle maddi konularda aşırı detaycı olma ve para konularında elisıkı davranma görülebilir. Tabii bu durum biraz tepkiye neden olabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise yakın çevre kardeşler alanında dengede olma isteği ve bu alanda olan olaylar nedeniyle daha diplomatik davranma durumları olabilir. Venüs Kova burcuna girmesiyle birlikte ciddi ilişkiler, evlilik ve ortaklık konuları gündeme gelmeye başlayabilir. Tabii bu alanda özgür olma isteği ve karşı tarafa bağlanma konularında sıkıntılar yaşanabilir. O nedenle sizi sıkmayacak, özgür bırakacak beraberlikler işinize gelecektir.

BAŞAK

Ruhsal açmazlar içinde olabilirsiniz. Sürekli kendi içinizde sorgulama yapmak zarar verici olabilir. Bu dönem yakın çevrenizden destek almanız iyi olabilir. Salı ile perşembe arası ise özellikle bu dönem aşırı detaycı yaklaşımlarınız ve karşı tarafta hata arayan yönünüz ortaya çıkabilir. Bu durum size karşı, insanların tavır almalarına neden olabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise maddi ve parasal konular da özellikle kendinizi yenileme çabası içersinde olabilirsiniz. Bir nevi kendinize bakım yapma gibi durumlar para çıkışına neden olabilir. Venüs Koç burcuna girmesiyle birlikte bu dönem gündelik hayatta ve çalışma hayatında olan ilişkiler gündemde olacaktır. Bu alanda objektif yaklaşımlar içinde olmak size büyük bir avantaj sağlayabilir.

TERAZİ

Salı gününe kadar ay Aslan burcunda olacağı süre içersinde arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, grup ve topluluk alanında egonuzu ve kimliğinizi ortaya koymak istersiniz bu durum aslında Terazi burcuna uymayan bir durum olduğundan dolayı biraz yadırganabilirsiniz. O nedenle dikkatli olmalısınız. Salı ile perşembe arası içe dönme ve ruhsal açıdan kolay bir dönem olmayabilir. Kimseyle görüşmek istemeyebilirsiniz. Perşembe ile cumartesi arası ise ilişkilerde daha dengeli davranma isteği görülebilir, bir bakıma hafta içinde sert tavırlarınız nedeniyle bu dönem daha yumuşak davranış tarzı gündemde olabilir.

AKREP

Ay Aslan burcunda olacağı süre içersinde kariyer hayatında ego ve kimliğinizi ortaya çıkardığınız bu dönemde parlama ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Bir nevi ben buradayım diyen yanınızın ön planda olması, üst ve amirler tarafından pek hoş karşılanmayabilir. Salı ile Perşembe arası ise özellikle bu dönem arkadaşlar ve sosyal çevrede ilişkilerde detaycı ve eleştirel yaklaşımlar içinde olmak size zarar verici olabilir.

YAY

Felsefi, fikir ve düşüncelerin, yabancı kültürlerle ilgili durumlar ön planda olacağı bu süreçte, yabancılarla ilişkilerde bir anlamda önemli rol oynayabilir. Salı ile Perşembe arası ise özellikle bu dönem kariyer hayatında eleştiriyle karşılaşmanız mümkün olabilir. Üst ve amirlerle kariyer hayatında tartışmalar da yaşanabilir. Perşembe ile cumartesi arası ise arkadaşlar arasında ve sosyal alanlar da daha mutlu ve huzurlu olacağınız bir dönem olabilir. Bu alanda dengede olmak yay burçlarına ilişkilerde kendilerini ifade etme durumu da verecektir. Venüs kova burcuna girmesiyle birlikte yakın çevre, kardeşler alanında daha bir vurgu yapan durumlar olabilir.

OĞLAK

Borç ve alacak konuları, başkalarından gelen kaynaklar eşin ya da ortağın parası gibi maddi olaylar gündem olacaktır. Bu süreç can sıkıcı olabilir, zira alacağınız olan parasal durumlarda sorunlar çıkabilir. Salı ile perşembe arası ise özellikle bu dönem uzak yerlerde olan insanlarla uğraşmak gerekebilir. Perşembe ile cumartesi arası kariyer alanında olan ilişkilerde biraz olayları alttan almanız gerekebilir. Dengeli davranmak size çok şey kazandırabilir yani laf yetiştirmek yerine 'nerede hata yapıyorum' demeyi öğrenmeniz gerekebilir.

KOVA

Ciddi ilişkiler ve evlilik, ortaklık hayatının ön planda olduğu bu dönemde karşıt burçta olan ay, bu dönem ilişkilerde karşıt durumları, duygusal gerginlikler olacağını anlatmakta. O nedenle sakin olunması gereken bir dönem olarak görülmelidir. Salı ile perşembe arası özellikle bu dönem başkalarında ngelen maddi konularda daha şanslı olabilirsiniz. Eş ya da ortaktaktan para akışı olabilir. Perşembe ile cumartesi arasıyla bu dönem uzak yerler yabancılarla ilişkiler ya da akademik konular ön planda olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz insanlarla karşılaşma durumları da olabilir.

BALIK

Çalışma hayatında ego ve kimliğin öne çıktığı bu dönemde aşırı baskıcı davranışlar içinde olmanız zarar verici olabilir. Ayrıca kalp ve tansiyon hastalıklarına dikkat edilmelidir. Salı ile perşembe arası ise özellikle bu dönem ciddi ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanında aşırı detaycı ve hata arayan yönünüz nedeniyle ilişkilerde sıkıntılı bir dönem olabilir. Daha objektif olmaya bakmalısınız. Perşembe ile cumartesi arası ise başkalarından gelen maddi kaynaklar özellikle eşin ya da ortağın parası gibi konularda şanslı bir dönem olabilir.