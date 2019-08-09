Hafriyat terörü cana doymuyor

Kaza, Ortahisar ilçesindeki Taksim Yokuşu Fatih Parkı karşısında bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Sevinç Karabak, sabah evden bankaya gitmek için çıktı. Taksim Yokuşu'na geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Bu esnada şehir içinde hızlı olduğu iddia edilen 61 K 2552 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. İhbar üzerine Taksim Polis Merkezi'ndeki ekipler, hemen kaza yerine gitti. Polis ekipleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonun şoförü gözaltına alınırken, olay yerinde inceleme yapıldı.

OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyarak olay yerine gelen Sevinç Karabak'ın eşi, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Acı haberi alan adam, son kez eşinin cansız bedenine bakmak istedi. Poşeti kaldıran acılı eş, yaşamını yitiren karısının cansız bedenini görünce büyük üzüntü yaşadı. Sevinç Karabak'ın cansız bedeni, kaza yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SERBESTLİK KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ ​

Edirne Keşan'da, Akın Cevdet Gündoğan (23) idaresindeki greyder, 1 Ağustos'ta evinin önünde yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan ve süratli olduğu iddia edilen sürücünün serbest bırakılması tepki çekmişti. Sürücünün adli kontrol şartıyla salıverilmesine Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ancak sulh ceza hakimliği, Gündoğan'ın tutuklanması için yapılan itirazı kabul etmedi.