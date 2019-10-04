Hafız çocuklar için Selimiye'de tören düzenlendi

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'de, cuma namazı öncesi gerçekleşen törende yedi öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, törende yaptığı konuşmada, Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış Edirne'deki hafız sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Kur'an kurslarında 200'den fazla hafızlık öğrencisinin eğitim gördüğünü belirten Müftü Üzüm, hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede 500'e çıkarmak olduğunu ifade etti.

Genç hafızların, Selimiye'nin mihrabında Ramazan ayı boyunca ezber mukabele okuduklarını hatırlatan Üzüm, "Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlamalıyız. Hafızlığı önemsemeliyiz. Edirne'de hafızlık müessesini çok önemsiyoruz. Hepimizin gönlünde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek var. Onun manasını öğrenebilmek ve yaşamak var. Herkes elinden geldiğince Kur'an'dan sureleri ezberleyip okuyor. Edirne'de hafızlığın gelişmesinde tüm halkımızın katkısı ve duası var." diye konuştu.

Üzüm'ün konuşmasının ardından öğrencilere hafızlık belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi.

AA