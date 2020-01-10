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10 Ocak 2020 Cuma 11:11:50 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 11:12:47

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac yedek kurası ne zaman?

Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac yedek kurası ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2020 Hac kuraları dün çekildi. Kura sonucunda 83 bin 430 Hacı adayı belirlendi. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları dün akşam saat 21:00'de açıklandı. Hac sonuçları https://www.hac.gov.tr/ ve e-devlet adresinden sorgulanabiliyor. Senelerdir sırasının çıkmasını bekleyen ve bu sene de kendisine Hac çıkmayan vatandaşlar "Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Hac yedek kuraları ile ilgili bilgiler haberimizde..

Hac yedek kuraları gündemin merakla araştırılan konuları arasında yer aldı. Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? 2020 Hac yedek kurası ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. 2020 Hac kuraları dün çekildi. Kura sonucunda 83 bin 430 Hacı adayı belirlendi. Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kura sonuçları dün akşam saat 21:00'de açıklandı. Bu sene de kendisine Hac çıkmayan Müslümanlar, yedek kuraları araştırmaya başladı.

HAC YEDEK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac yedek kuralarının ne zaman çekileceği henüz belli değil. 2020 yılı Hac yedek listesine dair detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulacak.

HAC SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Hac sonuçları https://www.hac.gov.tr/ ve e-devlet adresinden sorgulanabiliyor. 

Sonuçlar ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına SMS olarak gönderilecek. 

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. İlk Hac kafilesi Haziran ayında gidecek.

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