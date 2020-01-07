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07 Ocak 2020 Salı 10:05:09 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 10:09:20

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? 2020 Hac kayıtları ne zaman?

Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıtları ne zaman? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta bitti. "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdı. Şimdi gözler hac kuralarına çevrildi. Hac kuraları ne zaman çekiliyor? yanıtı haberimizde...

Hac kuraları, Hacı adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Hac kuraları ne zaman çekiliyor? Hac kayıtları ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hac ibadetini yapmak üzere 2020'de kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar için 11 Kasım'da başlayan başvuru dönemi 13 Aralık'ta bitti. "İlk Defa Kayıt" yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdı.

2020 HAC KONTENJANI NE KADAR OLDU?

Geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile imzaladığımız 2020 yılı Hac Protokolü'yle 2020 hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi arttırarak, 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Hac kuraları 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek. Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

HAC KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 hac kayıtları; 11 Kasım’da başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığın “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir. 

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkanı tanınmaktadır. Ön kayıtların 11 Kasım-13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi veya doğrudan e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecektir.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2019 yılı haccı için çekilen kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

2- Kaydı yenilenen hacı adaylarından; sistemde kayıtlı konaklama türü, il, ilçe, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, bu değişiklikleri Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak olan ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya ilgili müftülüklerden yapabileceklerdir.

3- Kaydı yenilenen hacı adaylarından, sistemde kayıtlı kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler veya birlikte kura birlikteliği oluşturmak isteyenler ilgili müftülüklere giderek işlemlerini yaptırabileceklerdir.

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